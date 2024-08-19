Adli bilişim uzmanı İsa Altun: 'Kredi kartı onların eline geçtiği zaman çeteler bu kartları boşaltıyor'

Yurt genelinde yasadışı bahis operasyonları devam ediyor. Son olarak Aydın merkezli yasadışı bahis operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı, Mersin’deki yasadışı bahis operasyonunda ise beş şüpheli yakalandı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00
Adli bilişim uzmanı İsa Altun: 'Kredi kartı onların eline geçtiği zaman çeteler bu kartları boşaltıyor'
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Operasyonlar devam ederken emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun yurttaşları uyardı.

“Sanal çetelerin hedefinde ‘gençler ve ekonomik zorluk yaşayanlar’ var” diyen Altun, “Bu çeteler, terör örgütlü çeteleri gibi uyuşturucuya nasıl önce ücretsiz veriyor ve ardından kandırıyorlarsa sanal ortamda oynanan bahislerde de önce 200-300 lira hesaba yatırıp sonrasında ise paraya bloke koyuyorlar. Bu kredi kartı ve kişisel bilgiler de onların eline geçtiği zaman çeteler bu kartları boşaltıyor” dedi.


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