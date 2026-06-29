Adli kontrol uygulanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeden alkışlarla çıktı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Bu süreçte adliye önünde, hastanede, sağlık kontrolünde beni bekleyen, umut ve sevgiyle bana bakan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, karar sonrası adliyeden çıktı.

YURTTAŞLAR DESTEKLEDİ

Yiğit’in ailesi ve CHP örgütünün yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da adliye önüne gelerek Yiğit’e ve onunla birlikte hakkında ev hapsi kararı verilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır’a destek verdi. Adliyeden çıkarken alkışlarla ve “Dik dur eğilme Balçova seninle”, “Balçova seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan Başkan Yiğit, yaptığı açıklamada, “Tüm süreçlerde birlikte olacağız. Çok daha detaylı bir açıklama yapacağım. Bugün karar böyle oldu. Daha sonrasında detaylı açıklamalarla hepinizi bilgilendireceğim” dedi.

İki isimle birlikte adliyeye getirilen müteahhit E.K ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

‘HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR’

Gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in sağlık durumuna ilişkin avukatı Serhat Gökalp tarafından yazılı açıklama yapıldı. Gökalp, kronik böbrek yetmezliği bulunan Yetişkin’in düzenli diyalize bağlanması gerektiğini, sağlık durumumun tutukluluk ve gözaltı koşullarına uygun olmadığını belirtti. Gökalp, “Kendisi haftada 3 gün, yaklaşık 8 saat hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği hastasıdır. Ayrıca şeker hastası ve daha önce bypass ameliyatı geçirmiştir. Pazartesi de diyalize girmesi gerekmektedir. Diyaliz tedavisinin aksaması; sıvı ve toksin birikimi, potasyum yükselmesine bağlı ölümcül kalp ritim bozuklukları, akciğer ödemi ve hayati tehlike oluşturabilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İstanbul Protokolü ve Mandela kuralları ışığında, diyaliz bağımlısı bir hastanın cezaevi/nezarethane koşullarında tutulması, tıbbi komplikasyon riski ie birlikte insan onurunu ilgilendiren bir sorunudur” dedi.