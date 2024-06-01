Yayınlanma: 01.06.2024 - 10:55

Güncelleme: 01.06.2024 - 10:55

Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde davalar nasıl görülecek?

2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;