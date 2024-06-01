Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde davalar nasıl görülecek?
Adliyelerde işlemleri olan yurttaşlar, yaz aylarının gelmesiyle beraber 2024 adli tatil günlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde davalar nasıl görülecek?
Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde davalar nasıl görülecek?
2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;
- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,
- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,
- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,
- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
- Çekişmesiz yargı işleri.
- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' gelmezse ne olur?
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- AKP’li belediye yeni evlere kepçeyi vurdu
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
- Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
- Ali Koç'tan sağlık ekibi kararı!