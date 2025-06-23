Adliyelerde işlemleri olan yurttaşlar, yaz aylarının gelmesiyle beraber 2025 adli tatil günlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde davalar nasıl görülecek?





2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin geçici olarak durduğu belirli bir dönemdir.

Türkiye’de adli tatil her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu süre zarfında bazı davalar ve yargı süreçleri ertelenir, ayrıca istisnai durumlar dışında yeni duruşmalar açılmaz.

Adli tatilin sona ermesinin ardından, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla adliyeler normal çalışma düzenine geri dönecektir.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

Çekişmesiz yargı işleri.

Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

Adli tatil süresince dava açmak mümkündür. Ancak, mahkemeler genellikle yeni bir duruşma günü vermez ve açılan davalar tatil sonrasında işleme alınır. Bu nedenle, dava süreci adli tatil boyunca yavaş ilerleyebilir ve bazı işlemler ertelenebilir. Yargılamalar, adli tatil bittikten sonra normal işleyişine devam eder.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil süreci 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla sona erecek ve adliyelerde normal işleyiş yeniden başlayacak.