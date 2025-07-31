Adli tatil takvimi, yargı sisteminde görev yapanlar kadar dava süreci devam eden yurttaşlar için de merak konusu oldu. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresinde hangi davalara bakılır?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.