Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü evinde evinde eşi tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından ölü bulundu.
Bulut’un silahla vurulduğu tespit edildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.
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