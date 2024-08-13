30 yaşındaki genç ahşap evde iple asılı halde ölü bulundu
Bartın’ın Ulus ilçesinde kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki genç erkek, kullanılmayan ahşap evde iple asılı halde ölü bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Eldeş Eseler köyünde meydana geldi. Deniz Çelebi (30) isimli gençten haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek kimsenin oturmadığı ahşap eve gitti.
Kapıdan girenler Çelebi’yi iple tavana asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekip sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Çelebi’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
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