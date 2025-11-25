Adli Tıp raporunu savcılığa sundu: Böcek ailesinin ölümünde ‘fosfin’ bulgusu!

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu savcılığa sundu.

Sözcü’nün aktardığına göre, Adli Tıp Kurumu'nun, savcılığa sunduğu raporda, Böcek ailesinin “fosfin” gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

Raporda oteldeki ilaçlamanın ailenin hayatını kaybetmesine neden olabileceği ifade edildi.

Rapora göre ailenin hiçbir üyesinin kanında; mide, karaciğer, böbrek, bağırsak, akciğer gibi organlarda zehir tespit edilmedi.

Ailenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden alınan numunelerde de zehir belirlenmedi.

Baba Servet Böcek ve anne Çiğdem Böcek'te görülen inatçı hipotansiyon, miyokard hasarı ve metabolik asidoz tipik fosfin zehirlenmesi bulguları olduğu açıklandı.

Çocuklar Kadir ve Masal Böcek'te görülen "kanlı köpüklü sıvı" ve ağır akciğer ödemi, akut inhalasyon zehirlenmesinin birincil göstergesi olduğu aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, raporun kendilerine ulaştığını ve ‘kesin ölüm sebebinin’ henüz belli olmadığını, konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.