Adli Tıp'a 'İlim Yayma' bağlantılı başkan yardımcısı

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında çeşitli kamu kurumları için atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Buna göre Adli Tıp Kurumu başkan yardımcılığına Muhammet Şimşek atandı. Şimşek, bir dönem Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü İlim Yayma Vakfı’yla bağlantılı Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği’nin (VEFADER) başkanı olarak görev yapmıştı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Hut, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları üyeliğine Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sedat Özdemir getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya ve Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş, görevinden alındı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevinden alınırken yerine Abdulkadir Yılmaz atandı.