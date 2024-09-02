Adli yıl başlıyor: Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:03
Adli yıl başlıyor: Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.

Başkan Kerkez’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizlerde bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst düzeyde koruyarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bize gösterdiğiniz çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefinde, adaletin ışığıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."


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