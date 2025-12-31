Adliye lojmanında dehşet: Kadın hakim ağır şekilde darbedildi

Olay geçen pazar günü Çanakkale'de adliye lojmanlarında yaşandı. Hâkim F.K.T.'nin sevgilisi Burak Doğan, adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, tartıştığı F.K.T'yi ağır şekilde darbetti.

Sabah gazetesinin haberine göre, mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğan evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hakimin elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan Burak Doğan, emniyetteki ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.