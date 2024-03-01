Adliye önünde ‘Adalet Nöbeti’ni yasakladılar!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 04:00

Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, “İliç Madeni’nin kapatılması, iş cinayetlerinin ve çevre katliamlarının son bulması, hukukun uygulanması ve Can Atalay’ın Meclis’teki yerini alması için” adalet nöbeti tutmak istedi. Adliye önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar, yasaklama kararıyla karşılaştı.

Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, “İliç Madeni’nin kapatılması, iş cinayetlerinin ve çevre katliamlarının son bulması, hukukun uygulanması ve Can Atalay’ın Meclis’teki yerini alması için” adalet nöbeti tutmak istedi. Adliye önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar, yasaklama kararıyla karşılaştı. Yasağı tanımayan avukatlar, adliyenin işyerleri olduğunu söyleyerek açıklamalarını yapmakta ısrar etti. Bunun üzerine avukatların açıklamasını haberleştirmek için alanda bekleyen basın mensupları, polis ekiplerince demir kapının dışına çıkarıldı ve işlerini buradan yapmak zorunda kaldılar.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Avukatlar açıklamalarını yapmakta ısrar ederken basın mensuplarının adliyeye girişlerine izin verildi. Bir grup avukat oturma eylemi yaptı. Avukatlar, “Biz zaten burada barışçıl bir şekilde oturup sohbet ediyoruz. Basın açıklaması falan da yapmıyoruz. Eğer burada sohbet etmemiz yasaksa açsın başsavcı odasını gelelim orada sohbet edelim” diye konuştu.

Avukatlar sözlerini şöyle sürdürdü: “İliç’te cinayet işlendi, katliam yaşandı. İşçiler ‘öldü’ demiyoruz, işçiler öldürüldü. Çünkü İliç, son 4-5 yıldır bütün çevre örgütleri, bilim insanları tarafından bin defa uyarıldı. Bunlar niye devam etti: Sermaye! Aç gözlü sermaye. Buna karşı durmayacağız da ne yapacağız?” ifadelerini kullandı.



