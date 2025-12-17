Adliyede büyük soygun: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın kasadaki altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan çift için kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

Talebin ardından 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.