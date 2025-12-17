Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adliyede büyük soygun: Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

17.12.2025 12:50:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi adli emanetinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yurtdışında kaçtıkları belirlenen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın kasadaki altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan çift için kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

Talebin ardından 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

