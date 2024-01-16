Adliyede hareketli dakikalar... Engellenince polisin üzerine araç sürdüler!

Reyhanlı ilçesinde adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:16
Adliyede hareketli dakikalar... Engellenince polisin üzerine araç sürdüler!
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Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, savcıyla görüşme talebiyle adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 kişinin geçişine izin verilmedi.

POLİSLERE TEHDİT VE HAKARET!

Kendilerini engellemeye çalışan görevli polislere tehditte bulunan ve küfreden şüphelilerin gözaltına alınması için bölgeye takviye ekipler çağrıldı.

Gözaltı sırasında ekiplere direnen M.A., bindiği aracını önce polislerin üzerine sürdü, ardından da park halindeki araçlara çarpıp kaçtı.

Yanındaki V.A. ile kaçan M.A.'nın aracı kovalamaca sonucu durduruldu.

V.A. ve M.A.'nın da arasında olduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı.


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