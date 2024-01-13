Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-41' operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Kahramanlar-41” operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 09:02
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-41' operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Kahramanlar-41” operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında, BTÖ’ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."


Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi

Bakan Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı'

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı'
Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 16 ilde Sibergöz-14 operasyonu: 120 şüpheli yakalandı

Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 16 ilde Sibergöz-14 operasyonu: 120 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler