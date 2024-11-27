Adliye’de ‘yasak aşk’ skandalı iddiası: Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’yla yakaladı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 23:31

Güncelleme: 27.11.2024 - 23:31

Ankara Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı ile iddiaya göre birliktelik yaşarken Yargıtay’da görevli tetkik hâkimi eşi tarafından yakalandı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise panikle balkondan aşağı atladı.

EkolTV’nin haberine göre, Ankara Adliyesi’nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı H.C. yasak aşk yaşıyordu. İddiaya göre H.C.’nin Yargıtay’da tetkik hâkimi olarak görev yapan eşi H.C. ve Y.G.’yi aynı evde görene kadar yasak aşktan haberi yoktu.

Buna göre, Cumhuriyet Savcısı H.C. ile eşi Yargıtay Tetkik Hâkimi N.D. arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Çift boşanma aşamasındaydı. Savcı H.C. başka bir eve taşındı.

İddiaya göre, olay günü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., Cumhuriyet Savcısı H.C. ile aynı binada yaşayan bir akrabasını ziyarete gitti. Ardından Cumhuriyet Savcısı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı kahvaltıya davet etti.

BALKONDAN ATLADI

Dakikalar sonrasında boşanma aşamasındaki eş N.D. dairenin kapısını çaldı. N.D. kapı çalmayınca ısrar etti. Kapı açılınca eşini Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile gördü. Kadın başkan panikle kendini balkondan aşağı bıraktı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Y.G.’nin birçok kemiğinde kırık tespit edildi ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Tedavi devam ederken ihtilaflı çift boşandı. Savcı H.C. ise güz kararnamesi ile Şanlıurfa’ya atandı.