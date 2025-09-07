Adliyeye sevk edilen Emniyet Müdürü Arslan'ın kardeşi Cumhurbaşkanlığı Koruma polisi çıktı

"Rüşvete aracılık", "haksız mal edinme" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve görevden el çektirilen eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın kardeşi C.T.A.'nın Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz'da tutuklanmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden alınıp hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın soruşturması çerçevesinde "rüşvete aracılık", "haksız mal edinme" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla hakkında adli soruşturma başlatılan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın kardeşiyle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN GÖREVİ DİKKAT ÇEKTİ

T24'te yer alan habere göre, Arslan'a tıpa tıp benzeyen ve Niğde Otoyolu üzerinde makam aracıyla ilerlerken yakalanan polis memuru erkek kardeşi C.T.A.'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin güvenliğinden sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

İlker Arslan ile kardeşi arasındaki benzerlik, akıllara "şaşırtma" taktiği uyguladıklarını getirdi. Kardeş C.T.A. da "suçluyu kayırmak" suçundan gözaltına alındı.

Gelişmeyle birlikte C.T.A da, ağabeyi İlker Arslan gibi görevden el çektirilip açığa alındı.

“BİLGİ SIZDI” İDDİASI…

Arslan'ın, hakkındaki iddia çerçevesinde gözaltına alınacağı bilgisini bir gün önceden öğrenip Antalya'dan ayrıldığı iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Eylül Cumartesi yapılması planlanan gözaltı işlemi öncesinde Arslan'ın Ankara'ya geldiğinin tespit edilmesi, sürecin başkentte yaşanmasına neden oldu.

MİLLİ GÖRÜŞ EKİBİNDENMİŞ

Öte yandan Arslan’ın, emniyet teşkilatı içindeki Milli Görüş ekibinde yer aldığı ortaya çıktı.

Polis Akademisi'nden mezun olduktan iki yıl sonra dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın korunmasında görev alan Arslan, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte son yıllarda teşkilat içinde yıldızı yükselen Milli Görüşçüler'den oldu.