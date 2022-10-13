Adnan Menderes Havalimanı, Eylül ayında 1 milyon yolcuyu ağırladı

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Eylül ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçak ve yolcu istatistiklerini paylaştı. Buna göre; iç hatlara 3 bin 708 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken, yolcu sayısı 523 bin 295 oldu. Dış hatlarda ise 3 bin 256 uçak iniş kalkış yaparken, yolcu sayısı 493 bin 127 kişi olarak kayıtlara geçti. Toplamda Eylül ayında havalimanına iniş kalkış yapan uçakların toplamı 6 bin 964, yolcu sayısı ise toplamda 1 milyon 016 bin 522 oldu.

Öte yandan, taşınan yük miktarı (kargo, posta, bagaj) ise toplamda 15 bin 473 ton olarak gerçekleşti.

9 AYDA 7 MİLYON 604 BİN 393 YOLCU

Adnan Menderes Havalimanı, 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 aylık verilere göre ise yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verdi. Söz konusu süreçte toplamda 53 bin 683 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken, bu uçaklarda seyahat eden yolcu sayısı 7 milyon 604 bin 393 kişiyi buldu. Toplamda taşınan bagaj ağırlığı miktarı ise 109 bin 256 ton oldu.