Adnan Oktar 2017 referandumunda ‘Tayyip hocamın önünü açın’ demişti: Çağrı yaptığı seçimde oy kullanmamış
Adnan Oktar, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ oyu vereceğini açıklamış ve “Tayyip hocamın önünü açın” demişti. Geçtiğimiz hafta açıklanan Adnan Oktar örgütü davasına verilen cezasının gerekçeli kararında Oktar’ın YSK kayıtlarına göre yaklaşık 10 yıldır referandum ve seçimlerde oy kullanmadığı bilgisi yer alıyor.
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Adnan Oktar ile birlikte 14 örgüt yöneticisine 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı.
Belgede, Yüksek Seçim Kurulu’nun kayıtlarına göre Adnan Oktar, son 10 yılda gerçekleştirilen hiçbir seçim ve referandumda oy kullanmadığı belirtildi. Ancak Oktar'ın 2017'deki anayasa değişikliğini esas alan referandumda, dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istediği biliniyor. Oktar referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıklamış ve “Tayyip hocamın önünü açın” açıklamasında bulunmuştu.
Ayrıca Oktar, 2019 yılında verdiği bir ifadede, “Ben dışarıdayken Tayyip Bey'in oy almasını sağlıyordum” dedi. Oktar birçok programında ve söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini dile getirerek oy vereceğini sık sık dile getirmişti.
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