Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 68 sanığın tutuklanma talebi reddedildi
İstinaf 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklanma talebini reddetti.
İsanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
Başsavcılığın itirazını değerlendiren Daire, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetti.
NE OLMUŞTU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.
Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Daire, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti. Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtilmişti. Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.
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