Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Oktar hariç diğer tutuklular tahliye edildi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:06

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:06

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu 'güncel yapılanması'na yönelik aralarında örgüt lideri Adnan Oktar’ın da bulunduğu 20 kişinin yargılanmasına, bugün İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya aralarında Adnan Oktar’ın bulunduğu 6 tutuklu sanık SEGBİS ile bağlandı. Bir tutuksuz sanık ile sanıkların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"ADNAN OKTAR ZIVANADAN ÇIKMIŞTI"

Örgütün hukuk imamı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Fatih Kılıç, mahkemede tanık olarak ifade verdi. Kılıç, "Bu örgüt insanın tüm hücrelerine zerk ediyor. Adnan Oktar operasyon sürecine gelene kadar zıvanadan çıkmıştı. Adnan Oktar’ın hep operasyon korkusu vardı, tedbirler alıyordu. Sıradan insan görüntüsü vermek için arada bir dışarı çıkar ve silahlı bir koruma ordusuyla AVM’lere giderdi. O dönemler çok ciddi korkular yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

"AŞAĞILIK KOMPLEKSİ OLAN BİRİYDİ"

Adnan Oktar'ın sürekli olarak kendisine suç ortakları aradığını söyleyen tanık Fatih Kılıç, "Son yıllarda A9 TV’nin zıvanadan çıktığı yıllarda herkesi suça bulaştırmaya çalışıyordu. Yarın bir gün operasyon olursa suçlarına ortak arıyordu. Megolaman, aşağılık kompleksi olan biriydi. Sürekli övülmeyi isterdi. Adnan Oktar’ın en büyük korkusu yalnız kalmaktır. Adnan Oktar hiçbir kitabını kendi yazmadı, hiçbir makalesini kendi yazmadı, ekibi yazdı ama kendisi yazmış gibi yaptı. Helal yoldan para kazanmayı bilmez, 10 lira para kazanmayı bilmez. Hep başkaları üzerinden geçinir. Sadece çok iyi konuşmayı bilir" dedi.

"BÜTÜN İŞİ AVUKATLAR ORGANİZE EDİYOR"

Çok sayıda aileye akla hayale gelmeyecek çirkinlikler yaptığını kaydeden tanık Kılıç, "Bütün dertleri mağdurları ve etkin pişmanları manipüle etmek şu anda. Adnan Oktar cezaevine girince ilk yaptığı şey avukatları görevlendirmek oldu. Herkesten kendisini ve örgütü aklayan yazılı beyanlar alınmasını istedi. Bazı kişiler bunu yapmak istemediler, riskli olacağını ve Adnan Oktar’ın kendilerini dosyaya bağlamaya çalıştığını anladılar. Ne yaptı ne etti, bütün beyanları aldı. Tabii bu beyanlar kesmedi onu, cezaevindeki herkesin kendisine mektup yazmasını istedi ve aldı. Ve bütün bu işi organize eden avukatlar. İçerdeki insanları etkin pişman olmamaları için kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Sonra herkes birbirine mektup yazmaya başladı" diye konuştu.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Ferhunde Eda Babuna ile Meltem Daban’ın tahliyesini talep ederken diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

ADNAN OKTAR HARİÇ TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar hariç tutuklu sanıklar Meltem Daban, Ferhunde Eda Babuna, Elvan Şahin, Aslı Efeoğlu ile Mine Kalça’nın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.