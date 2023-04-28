Adnan Oktar suç örgütünün 10 üyesi daha adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:57

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:57

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiği tespit edildi.

Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

Örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaparak, dosya müştekileri ve örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan polis, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun ardından yapılan çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 17'ye yükseldi.

Son alınan şüphelilerle birlikte Emniyet'te olan toplam 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.