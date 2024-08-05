Adnan Tanrıverdi son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Soylu da katıldı

Son yılların tartışılan kuruluşlarından SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

ANKA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 19:23
Adnan Tanrıverdi son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Soylu da katıldı
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SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi 79 yaşında hayatını kaybetti. 

Tanrıverdi için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tanrıverdi’nin eşi Füsun Tanrıverdi, oğlu Melih Tanrıverdi, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıverdi’nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Tanrıverdi’nin cenazesi, ikindi namazının ardından düzenlenen törenle Eyüpsultan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.


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