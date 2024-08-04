Son dakika... SADAT'ın kurucusu, Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi yaşamını yitirdi

SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:02
Son dakika... SADAT'ın kurucusu, Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Kurulu Üyesi, SADAT'ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi bu sabah yaşamını yitirdi. 

79 yaşındaki Adnan Tanrıverdi bir süredir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Adnan Tanrıverdi haberleri SADAT haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler