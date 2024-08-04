Son dakika... SADAT'ın kurucusu, Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi yaşamını yitirdi
SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Kurulu Üyesi, SADAT'ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi bu sabah yaşamını yitirdi.
79 yaşındaki Adnan Tanrıverdi bir süredir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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