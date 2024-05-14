Adres: Ataşehir... Önce güvenlik kamerasını kırdı, sonra park halindeki otomobili yaktı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 08:54

Güncelleme: 14.05.2024 - 08:57

İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak'ta, saat 04.00 sıralarında sokağa gelen şüpheli, çevreyi gören güvenlik kameralarından birini kırarken diğerinin yönünü değiştirdi. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.