Ataşehir’de sokakta uyuyan köpeği ezip kaçtı!

Ataşehir'de sokakta uyuyan köpeğe otomobille çarpıktan sonra metrelerce sürükleyen sürücü olay yerinden kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:17
Ataşehir’de sokakta uyuyan köpeği ezip kaçtı!
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Mevlana Mahallesi'nde, saat 03.30 sıralarında gece saat 03.30 sıralarında plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü sokakta durdu. Araçtan inen sürücü bir süre arkadaşlarıyla konuştuktan sonra tekrar otomobile bindi.

Otomobille sokakta yatan köpeğe çarparak köpeğin metrelerce sürüklenmesine neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Mahallenin 'Zeytin' ismini koyduğu köpek olay yerinde öldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ZEYTİN MAHALLENİN MASKOTUYDU"

Mahalle sakini Berkay Kontaj, "İsmi Zeytin, 12 senedir mahallede bizimle beraber büyüyen bir köpekti. Köpeği görmesine rağmen köpeği eziyor. Ezdikten sonra sürükleyerek aşağıya kadar götürüyor. Arabadan inip bakmaya tenezzül etmiyor. Gereği neyse yapılmasını istiyoruz. Daha önce de ayağını mahalle sakinlerinden biri ezmişti. Veterinere götürülüp tedavisi yapılıp geri getirilmişti. Mahallenin maskotuydu, zaten mahallede herkes kendi bakıyordu. Ezip kaçanları tanımıyoruz, kim olduğunu araştırıyoruz. Kameralardan plakasını bulmaya çalışıyoruz. Plakasını bulunca şikayetçi de olacağız" dedi.

Mutlu Karabacak ise, "Ben sabah okula giderken gördüm. Köpek şişmişti. Çok sevdiğimiz köpekti. Çocuk bütün gün okulda ağladı. Bütün gün çocuğumu bekledim okulda. Diğer çocuğum da orada ağlıyor.Yok niye burada duruyor diye sürekli sorun çıkartıyoru bazı insanlar da. Şimdi sevinsinler, söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Köpek 12-13 senedir buradaydı. Biz besliyorduk , dün akşam yemeğini de ben vermiştim. Zararsız bir köpekti. Ben şikayetçi olurum bir an önce bulunsun" diye konuştu.


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