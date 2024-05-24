Adres: Avcılar... Marketlerde son kullanma tarihi geçen onlarca gıda ürünü ele geçirildi

Avcılar'da zincir market şubelerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş çeşitli gıda ürünleri toplatıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:34
Abone Ol google-news

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayetler üzerine Cihangir ve Denizköşkler Mahallesi'ndeki zincir market şubelerinde gıda ürünlerini denetledi.

Ekipler, Cihangir'deki bir markette son kullanma tarihi geçmiş birçok ürün belirledi. Tarihi geçen peynir çeşitleri, kırmızı et ürünleri, tavuk, tatlı ve sütleri toplatılarak siyah iki torba içine koyuldu ve tutanakla market sorumlusuna teslim edildi.

Zabıta Amiri Baki Sarıkaya bu ürünlerin soğuk ortamda saklanmasını ve gelecek olan Avcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesi gerekliğini hatırlattı. Öte yandan toplatılan ürünler arasında bulunan yufkanın 1 ay önce son kullanma tarihinin dolduğu belirlendi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki denetimde ise yine son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek tutanakla görevliye teslim edildi.

Avcılar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bayat ürünleri inceledikten sonra cezai işlem yapacağı ifade edildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.


Avcılar Belediyesi haberleri Avcılar haberleri

İlgili Haberler

Kartal’da markete giren İETT otobüsünde yangın çıktı

Kartal’da markete giren İETT otobüsünde yangın çıktı
Fatih Erbakan yeni projesini açıkladı: 'Refah marketleri' kuracağız

Fatih Erbakan yeni projesini açıkladı: 'Refah marketleri' kuracağız
Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!

AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!
Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı
Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber: Sınırsız satış vergisi yolda

Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber: Sınırsız satış vergisi yolda
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi
Kolombiya’da 151 kilo kokain ele geçirildi: Varış yeri İstanbul!

Kolombiya’da 151 kilo kokain ele geçirildi: Varış yeri İstanbul!
Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?