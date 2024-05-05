Fatih Erbakan yeni projesini açıkladı: 'Refah marketleri' kuracağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde kazandıkları tüm belediyelerde ‘Refah Market’ kuracaklarını belirterek, “Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız. Bu refah marketleri o bölgede inşallah satış yapacak. Derecik'in tahini ve unu gerekirse Urfa’da satılacaktır” dedi.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 20:58
Fatih Erbakan yeni projesini açıkladı: 'Refah marketleri' kuracağız
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde partisinden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç'i ziyaret etti. Erbakan'ı Belediye Başkanı Hasan Dinç ve partililer karşıladı.

Erbakan burada toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, "Canla başla çalışarak, Derecik'e ve siz kıymetli Dereciklilere en hayırlı hizmetleri milli görüş olarak Yeniden Refah Partisi olarak, kıymetli belediye başkanımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Bu bölgede bulunmaktan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyorum. Erbakan hocamız bu bölge insanıyla dertlendi. Bu bölge insanın layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti. Bu bölgede işsizliği önlemek için fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Bu bölge insanın hakkını savunurken yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldı. Siyası yasaklı hale geldi.

Kürt kardeşlerimizin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan Türküyle, Kürdüyle ve Arabıyla ümmet kardeşliği bilincinde İslam kardeşliği bilincinde bir ve beraber olmamız gereklidir. Bu çizgide 42 sene siyasetini yaptı. Türkiye’nin derdiyle dertlendi. Bu bölge insanı sevdi ve bağrına bastı. Bölge insanı üretime, istihdama ve kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunlarının hepsinin altında Erbakan hocamızın imzası var. Erbakan hocamız Batı’yı Doğu’dan ayırt etmedi. Konya'yı, Şırnak’tan ayırt etmedi. Bingöl’ü Kayseri’den ayırt etmedi. Bugün Yeniden Refah Partisi olarak milli görüş olarak bu bölgedeki insanları samimi bir şekilde kucaklaşmak için bizde buradayız" dedi.

'REFAH MARKET' PROJESİ

Erbakan ayrıca partisinin seçimi kazandığı bölgelerde 'Refah marketleri' kuracaklarını açıkladı. Erbakan konuşmalarına şöyle devam etti:

"Derecik Belediyemiz çok önemli bir hizmetler üstlenecek inşallah. Derecik belediyemiz sayesinde bu bölgede istihdama ve kalkınmaya yönelik ekonomik katkı sunabilecek adımları atacağız. Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız. Bu refah marketleri o bölgede inşallah satış yapacak. 63 belediyemizi bulunduğu yerlerde üretilen ürünleri alıp o marketlerde satışını sağlayacağız. Derecik'in tahini ve unu gerekirse Urfa’da satılacaktır. Belediyecilik hizmetlerine ilave olarak o bölgenin halkına istihdam sağlayacak ve o bölgenin halkına gelir sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Derecik yıllar boyunca milli görüşe destek olan bir bölgemiz. Vatanını seven Kürdüyle Türküyle Arabıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyarı. Şehitler diyarı. Burada yıllar boyunca şehitler vermiş ve neredeyse her hanede bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımından Derecik’e hizmet etmek bizler için bir ibadettir."


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