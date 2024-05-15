Adres: Büyükçekmece... Beton mikseri betonu yola dökerek ilerledi!

Büyükçekmece'de, seyir halindeki beton mikserinin betonu yola dökerek ilerledi. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:08
Adres: Büyükçekmece... Beton mikseri betonu yola dökerek ilerledi!
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Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki mikserinin şoförü, kapağı açık olan aracın beton mikserinin içerisindeki betonu yola dökmeye başladı.

Beton mikserin şoförü, betonu döke döke bir süre daha ilerledi.

Bu duruma tepki gösteren sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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