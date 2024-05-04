Büyükçekmece D-100'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Büyükçekmece D-100'de, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Andıran (58) hayatını kaybederken, sürücü E.M. (42) ile TIR şoförü S.G.(48) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 06:53
Büyükçekmece D-100'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 01.45 sıralarında D-100 Karayolu, 19 Mayıs Mahallesi Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan E.M.'nin kullandığı 35 KH 1721 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, S.G. kontrolündeki 76 DE 334 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde ön koltukta bulunan Ahmet Andıran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.M. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü E.M.'yi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan sürücü E.M. ile kazada hafif şekilde yaralanan TIR şoförü S.G.(48) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybeden Ahmet Andıran'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri ile savcının yaptığı incelemeler sonrası ambulansa alınan Andıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Adli Tıp Kurumu haberleri Ambulans haberleri cansız beden haberleri D-100 Karayolu haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor
ABD'de şaşırtan olay: Sadece 2.5 ayda 2 kez büyük ikramiyeyi kazandı!

ABD'de şaşırtan olay: Sadece 2.5 ayda 2 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?
Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'

Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İşte sebebi…

Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İşte sebebi…
Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu

Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt

CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu