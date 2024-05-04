Büyükçekmece D-100'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 06:53

Güncelleme: 04.05.2024 - 06:55

Feci kaza, saat 01.45 sıralarında D-100 Karayolu, 19 Mayıs Mahallesi Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan E.M.'nin kullandığı 35 KH 1721 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, S.G. kontrolündeki 76 DE 334 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde ön koltukta bulunan Ahmet Andıran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.M. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü E.M.'yi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan sürücü E.M. ile kazada hafif şekilde yaralanan TIR şoförü S.G.(48) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybeden Ahmet Andıran'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri ile savcının yaptığı incelemeler sonrası ambulansa alınan Andıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.