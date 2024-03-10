Adres sormak için aracından indi, hayatını kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde, akıllara zarar bir olay yaşandı. Adres sormak için otomobilinden inen sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, Mustafa Özdemir Yeni Antalya Yolu Seyran Mahallesi'nde, adres sormak için yol kenarına park ettiği otomobilinden indi.
Bu sırada aynı istikametten gelen Taylan Ç. idaresindeki 42 ATM 108 plakalı otomobil, Özdemir'e çarptı.
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