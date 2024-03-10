İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:30

Güncelleme: 10.03.2024 - 09:30

Kızıllı köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T.Ç’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, M.Y, Y.B. ile E.D. yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.