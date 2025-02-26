Adrese baskın! İstanbul’da 'siber dolandırıcı' operasyonu: Gözaltılar var...

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:39

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçiren bazı şüphelilerin, bu kişileri arayarak kendini banka personeli olarak tanıttıkları tespit edildi. Bu şekilde insanların mobil banka hesaplarındaki paraları kendi kontrolündeki banka hesaplarına transfer ettiren şüpheliler, çok sayıda kişiyi dolandırdı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda birlikte hareket ettikleri saptanan 7 kişiye yönelik İstanbul ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin hepsi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.