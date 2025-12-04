Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele kapsamında koordineli çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi.
Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 euro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterline de el konuldu. Gözaltına alınan R.A. işlemleri sonrası tutuklandı.
Adresinden 40 kilo eroin ve metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Mersin'de bir adrese düzenlenen baskında 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi; yakalanan şüpheli tutuklandı.
4.12.2025 11:27:00
Güncellenme:
DHA
Mersin'de bir adrese düzenlenen baskında 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi; yakalanan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele kapsamında koordineli çalışma yürütüldü.
İlgili Konular: #Mersin #Metamfetamin