'Adresiniz hatalı' ve 'Paketiniz teslim edilemedi' mesajlarına dikkat! 'PTT' ve büyük kargo şirketlerinin adını kullanıyorlar!

Kargo dolandırıcılığı vakaları yeniden artış gösterdi. Dolandırıcılar, PTT ve büyük kargo firmalarının adını kullanarak yurttaşları "adresiniz hatalı" veya "paketiniz teslim edilemedi" gibi sahte mesajlarla hedef alıyor.

Bu mesajlarla birlikte gönderilen linkler, kişisel verilerinizi ele geçirmek amacıyla tuzak kuruyor. Hukukçu Gizem Gonce, dolandırıcılık tuzağından nasıl korunulacağı ve dolandırıcılık mağdurlarının ne yapması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son zamanlarda, kargo firmaları adına gönderilen sahte SMS ve e-postalarla "adresiniz hatalı" veya "paketiniz teslim edilemedi" gibi ifadelerle dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Dolandırıcılar, bu tür mesajlarla kullanıcıları linklere tıklamaya yönlendiriyor. Hukukçu Gizem Gonce, şifre ve doğrulama kodu isteyen mesajların asla dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dolandırıcılıkla karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bankalarına başvurup kredi kartı ve internet bankacılığı hesaplarını geçici olarak bloke ettirmelerini, şifrelerini değiştirmelerini ve banka ile itiraz kaydı oluşturmalarını önerdi.

Gonce, ayrıca E-Devlet şifresinin değiştirilmesi ve iki aşamalı doğrulama sisteminin aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

“Devlet kurumları ve bankalar telefon ya da mesaj yoluyla asla şifre talep etmez” diyen Gonce, dolandırıcılıkla karşılaşıldığında gerekli belgelerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Öneriler: