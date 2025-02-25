Adreslerde arama yapıldı... Mersin'de tefecilik operasyonu: 7 tutuklama
Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi.
İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
7 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Tefecilik #Mersin
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