Adreslerde arama yapıldı... Mersin'de tefecilik operasyonu: 7 tutuklama

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:41

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:43

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.