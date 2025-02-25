Adreslerde arama yapıldı... Mersin'de tefecilik operasyonu: 7 tutuklama

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Adreslerde arama yapıldı... Mersin'de tefecilik operasyonu: 7 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:41

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Tefecilik #Mersin

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