Adresleri tespit edildi: 3 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık operasyonu!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra İzmir ve Kütahya'da bulunan şüphelilerin, sosyal medyaya yüksek kar vaadiyle kripto yatırım ilanları vererek dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Eskişehir'in yanı sıra İzmir ve Kütahya’da 9 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevindeki 2 şüpheli de ifadeleri için adliyeye getirildi.

Soruşturma sürerken, operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

235 MİLYON 412 BİN 896 LİRALIK İŞLEM HACMİ

İncelemede; şüphelilerin vatandaşları aldatıcı linklerle web sitelerine yönlendirdikleri, kurulan paravan şirketlere kazanç vaadi ile para yatırmayı sağladıkları, yatırılan paraları çeşitli hesaplara gönderdikleri, ardından çeşitli kripto varlık platformlarında soğuk cüzdan olarak tutukları, böylece elde edilen haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin 5 farklı paravan şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları ve haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla çok sayıda dosya olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin son 1 yıllık banka hesaplarında yapılan incelemede; 235 milyon 412 bin 896 lira işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı.