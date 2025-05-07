Adresleri tespit edildi... Hakkari'de 'tefecilik' operasyonu: 3 tutuklama

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘tefecilik’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı.

Adresleri tespit edildi... Hakkari'de 'tefecilik' operasyonu: 3 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:07

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, 3 Mayıs 2025 tarihinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, çek, protokol anlaşması, not defteri ve tapu evrakı ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 21 mağdurun ifadesi alınırken, 6 şüpheliden 5’i gözaltına alındı. 6 Mayıs 2025 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 şahıs ise tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Etiketler: #hakkari #Emniyet Müdürlüğü #Emniyet

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