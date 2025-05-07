Adresleri tespit edildi... Hakkari'de 'tefecilik' operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:07

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:11

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, 3 Mayıs 2025 tarihinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, çek, protokol anlaşması, not defteri ve tapu evrakı ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 21 mağdurun ifadesi alınırken, 6 şüpheliden 5’i gözaltına alındı. 6 Mayıs 2025 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 şahıs ise tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.