Hakkari'de minibüs dereye devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de minibüs dereye devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:53

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi.

Ezber Pertev'in (38) kullandığı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


Etiketler: #Yüksekova #hakkari

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