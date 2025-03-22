Advercity şirketinin eski genel müdürü Ahu Gülbay kimdir? Gizli tanığın ifadesinde adı geçen Ahu Gülbay ne açıklama yaptı?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:27

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:28

İBB soruşturmasında adı gizlenen tanık: “Advercity şirketinin eski genel müdürü Ahu Gülbay, şirketin yapısını ve yaptıklarını öğrenince kendisini işten çıkardılar.” ifadesini verdi. Bu ifade sonrası Ahu Gülbay'ın yaşamı ve kim olduğu merak konusu oldu.

AHU GÜLBAY KİMDİR?

1973 Samsun doğumlu Ahu Gülbay üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimine İngiltere'de devam etti.

Ahu Gülbay medya tecrübesine Sabah Gazetesi’nde başladı. Ahu Gülbay, Vatan Gazetesi’nde 10 seneye yakın süre Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş; devamında kariyerini 2011-2012 yılları arasında Ströer Kentvizyon’da AVM Operasyonu’ndan Sorumlu Direktör olarak sürdürdü. 2012 yılında İlbak Holding bünyesine geçen Ahu Gülbay, o tarihten bu yana Portline ve Bluemedia operasyonlarının Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yılında İlbak Holding bünyesindeki 3 büyük açıkhava medya şirketinin genel müdürlüğü görevine getirildi.

AHU GÜLBAY'IN İFADESİ

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 21 Mart'ta emniyette ifade verdi. Gizli tanıklar beyanlarında; farklı kişi ve kurumlardan bahsederek haksız kazanç elde etmek, rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, bazı gazetecilerin finanse edilmesi, yerel seçim sürecinde para trafiği, CHP kurultayı döneminde delegelere para dağıtılmasının da aralarında bulunduğu çeşitli iddiaları dile getirdi. Bu iddilardan biri de: 'Advercity isimli firmanın sahiplerinin Murat Kapkı ve Ahmet Köksal olduğu, ancak aslında Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu; firmanın Genel Müdürü Ahu Gülbay’ın şirket yapısını ve faaliyetlerini öğrenince işten çıkarıldığı'

Gizli tanığın ifadesi üzerine, gazetemiz yazarı Murat Ağırel'e ulaşan Ahu Gülbay şu açıklamayı yaptı: “Savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdim. Bu suçlamaların tamamının gerçek dışı olduğunu açıkça ifade ettim. Çalıştığım süre boyunca bu iddiaların hiçbiriyle karşılaşmadım. Şirketten özel nedenlerle kendim ayrıldım.”