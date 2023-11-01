AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kazada hayatını kaybetti!

Alanya'da meydana gelen trafik kazasında, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:07
AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kazada hayatını kaybetti!
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Uğrak Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37), kullandığı 06 CDC 063 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Şarampole devrilen otomobilde Akkan, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


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