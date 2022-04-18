AFAD açıkladı: Sürmene'deki heyelan nedeniyle riskli bölgedeki 19 ev boşaltıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası riskli bölgede bulunan 19 evin boşaltıldığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında aşırı yağış, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak heyelan meydana geldiği belirtildi.
Üç ev ile kullanılmayan bir okul ve lojman binasının toprak altında kaldığı olayda, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Heyelan sebebiyle Küçük Dere kapanmış olup dere yatağında su birikmeye başlamıştır. Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmıştır. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon İl AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir.
Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlığımızdan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı ile Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı öncülüğünde bir AFAD ekibi de Trabzon'a görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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