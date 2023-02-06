AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması iPhone 6 ve 5’lerde çalışmıyor!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:13

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:13

Türkiye’nin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında bir deprem meydana geldi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler olay yerine intikal etti. 1000’den fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremin ardından 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem ise 13.24 saatinde oldu.

Enkaz altında kalan insanların hâlâ kurtarılmaya çalışıldığı deprem bölgelerinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) uygulaması hayati önem taşıyor. Depremzedelerin yerini tespit etmek için kullanılan uygulama şarjınız bitse dahi yetkililerle son konumunuzu paylaşıyor. Bu sayede de yeriniz tespit edilebiliyor.

Ancak uygulama iOS işletim sistemini kullanan cihazların bir kısmında çalışmıyor. App Sotre’da yer alan bilgilere göre iOS 13 altında işletim sistemine sahip olan cihazlarda uygulama desteklenmiyor. Yani iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus cihazlarında AFAD uygulaması çalışmıyor.

Öte yandan AFAD uygulamasına erişim sıkıntısı yaşanıyor! Bazı kullanıcılar yoğun kullanım nedeniyle uygulamaya erişemediğini belirtiyor.



Yetkililer uygulamaya gereksiz giriş yapılmaması yolunda uyarıda bulunuyor.