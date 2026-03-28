Cumhuriyet Gazetesi Logo
AFAD’dan çok sayıda il için kritik uyarı: Sel, dolu ve fırtınaya dikkat

28.03.2026 21:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
 İzmir, Manisa ve Antalya başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AFAD, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

 AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak birçok il için kritik hava durumu uyarısında bulundu. İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya başta olmak üzere geniş bir bölgede kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Image

Açıklamada, özellikle İzmir ve Manisa genelinde, Denizli ve Uşak’ın batı ve güneybatısında, Isparta’nın güneyinde, Burdur’un Bucak ilçesinde ve Antalya genelinde yağışların devam edeceği belirtildi. Yağış miktarının bazı bölgelerde 50-60 kilogram/metrekareyi aşmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan 29 Mart Pazar günü için de Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatısında yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Image

AFAD ve İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, yetkililerin uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

