AFAD’dan çok sayıda il için kritik uyarı: Sel, dolu ve fırtınaya dikkat

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak birçok il için kritik hava durumu uyarısında bulundu. İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya başta olmak üzere geniş bir bölgede kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle İzmir ve Manisa genelinde, Denizli ve Uşak’ın batı ve güneybatısında, Isparta’nın güneyinde, Burdur’un Bucak ilçesinde ve Antalya genelinde yağışların devam edeceği belirtildi. Yağış miktarının bazı bölgelerde 50-60 kilogram/metrekareyi aşmasının beklendiği kaydedildi.

Denizli ve Uşak illerinin batı ve güneybatı ilçelerinde, Isparta ilinin güneyinde, Burdur ilinin Bucak ilçesinde ve Antalya… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 28, 2026

Öte yandan 29 Mart Pazar günü için de Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatısında yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

AFAD ve İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, yetkililerin uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.