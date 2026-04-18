AFAD’dan Hatay’da konteyner kentler için tahliye kararı: 30 Haziran’a kadar boşaltılacak

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından dün konteyner kentlerdeki yönetici gruplara, konteyner kentlerin haziran ayına dek boşaltılması için yazı gönderildi. 30 Haziran tarihinde konteyner kentlerden tahliye işlemlerinin tamamlanması gerektiği kaydedilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde tesis edilen konteyner kentlerde geçici olarak barınmakta olan vatandaşlarımıza ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde valiliğimiz kararı doğrultusunda konteyner kentlerden çıkış süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın 30 Haziran tarihine kadar kendilerine bildirilen takvim doğrultusunda tahliye işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

"GÖREVLİ PERSONELE ZORLUK ÇIKARANLARA KOLLUK MÜDAHALE EDECEK"

Anahtar teslimi yapılmış olan vatandaşların 7 gün içerisinde tahsis edilen konteynerleri boşaltmaları zorunludur. Belirtilen süre içerisinde tahliye işlemlerini gerçekleştirmeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir. Sürece riayet etmeyen ve görevli personele karşı zorluk çıkaran kişiler kollu kuvvetleri marifeti ile tahliye edilecektir. Konteyner kent yöneticileri ile görevli personeline karşı herhangi bir engelleme ve zorluk çıkarılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Hak sahipliği bulunmayan tüm kişilerin (kamu görevlileri dahil) konteyner kentlerden çıkarılacağı hususu önemle ihtar olunur. Tahliye sürecinde konteyner teslimlerinin konteyner kent yöneticilerine yerinde gösterilmek suretiyle gerçekleştirilmesi; teslim sırasında alınması gereken malzemelerin çıkarılmadığının kontrol edilebilmesi amacıyla işlemlerin mesai saatleri içerisinde yapılması gerekmektedir. Belirtilen hususlara riayet edilmesi, kamu düzeninin sağlanması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir."

VALİ MUSTAFA MASATLI: "UZATMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da geçen aylarda konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Masatlı, 2024 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde en az üç kez uyarı yapılmasına rağmen konteyner kentlerin boşaltılmadığını, bu kez geri adım atılmayacağını belirterek, “Artık tarih uzatma söz konusu değil. Bu süreç kesin olarak tamamlanacak. Kimse yeni bir erteleme beklentisi içine girmemeli” demişti.

ANKA’ya konuşan bir konteyner kent sakini, “Bazı anahtarlar eylül ayında teslim edilecek, ayrıca anahtar teslimi demek eve geçiyorsun anlamına gelmiyor. Anahtar alıp da 3-4 ay sonra eve yerleşen insan var. Konteynerden çıkan kişi o üç-dört ay ne yapacak. Yeni bir ev mi tutsun? Çoğu evin altyapısı, yolu yok. Bu daireler bitmedi daha nasıl yerleşelim. Ayrıca hiçbirimizin ev eşyası yok, eşya olmadan ne yapacağız? Tam da üniversite sınavı zamanı. Normal bir süreçte dahi öğrenciler, çocuklarımız stresten ne yapacağını bilmiyor biz bu süreci ev bulma, barınma sorunu ile karşılayacağız” şeklinde konuştu.