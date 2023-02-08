AFAD deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesini paylaştı
AFAD, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı: Elektrikli ısıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, yastık, jeneratör, ekmek, su, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.
10 ilde büyük yıkıma neden olan, can kaybı 5 bin 894'e yükseldiği depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:
- Elektrikli ısıtıcı
- Büyük-küçük tüp
- Odun sobası, odun, kömür sobası
- Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör
- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
- Kadın-erkek iç giyim ve çorap
- Kadın-erkek ayakkabı
- Kadın-erkek polar
- Kadın-erkek içlik
- Yağmurluk - panço
- Uyku tulumu - yastık,
- Yatak ve nevresim takımı
- Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık
- Tava-ketıl
- Kavurma- barbunya - peynir - konserve
- Çay-kahve
- Kaşar-peynir-zeytin
- Su-ekmek-hazır gıda
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