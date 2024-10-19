AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

AFAD, Afyonkarahisar'ın Kızılören bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:45

AFAD (Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü), Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde saat 00:35'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 6.98 km olarak gerçekleşti.

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Etiketler: #afad #afyonkarahisar #deprem

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