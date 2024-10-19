AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
AFAD, Afyonkarahisar'ın Kızılören bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü), Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde saat 00:35'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 6.98 km olarak gerçekleşti.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Kızılören (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-10-19
Saat:00:35:18 TSİ
Enlem:38.21972 N
Boylam:30.08639 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/7ThRNcomzH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #afyonkarahisar #deprem
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