Son dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.25 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 13.43 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.25 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #adıyaman #afad #deprem #gölbaşı

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