Son dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.25 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 13.43 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.25 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2024-10-18
Saat:13:43:12 TSİ
Enlem:37.80056 N
Boylam:37.81 E
Derinlik:6.25 km
Detay:https://t.co/4qAZM61tvy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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