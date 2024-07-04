AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 18:14
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
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AFAD, Akdeniz'de saat 18:00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.



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