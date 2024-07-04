AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Yayınlanma: 04.07.2024 - 18:14

Güncelleme: 04.07.2024 - 18:14

AFAD, Akdeniz'de saat 18:00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.



